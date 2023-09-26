Соловейчик считает, что чемпионат России по дзюдо приобрел большую значимость

Национальный чемпионат стартует 27 сентября в Кемерове

МОСКВА, 26 сентября. /ТАСС/. Чемпионат России в современных условиях стал более значимым турниром для отечественных дзюдоистов. Такое мнение ТАСС во вторник высказал президент Федерации дзюдо России Сергей Соловейчик.

Чемпионат России по дзюдо стартует 27 сентября в Кемерове.

"Чемпионат страны сегодня стал более значимым, чем раньше, - отметил Соловейчик. - Важный пункт стратегии развития Федерации дзюдо России - проведение национальных чемпионатов в разных регионах страны. Этот основной старт российского календаря дзюдоистов стартует в Сибири, где не так давно стала развиваться кемеровская школа дзюдо. Представители этого региона уже входят в состав наших молодежных и юношеских сборных. Уверен, что увидим мы кемеровских спортсменов и на пьедестале предстоящего чемпионата".

В сентябре 2022 года исполнительный комитет Международной федерации дзюдо (IJF) отстранил российских и белорусских спортсменов от выступления на международных соревнованиях. 29 апреля исполком IJF принял решение допустить россиян и белорусов до соревнований под эгидой организации в качестве индивидуальных нейтральных атлетов.