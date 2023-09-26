Матч за Суперкубок УЕФА в 2024 году пройдет в Варшаве

Матч состоится 14 августа

МОСКВА, 26 сентября. /ТАСС/. Матч Суперкубка УЕФА 2024 года состоится в Варшаве и пройдет на Национальном стадионе. Об этом сообщает пресс-служба Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).

Матч пройдет 14 августа.

Суперкубок УЕФА проводится с 1972 года, в нем принимают участие команды-победители Лиги чемпионов и Лиги Европы. В 2023 году трофей выиграл английский "Манчестер Сити", обыгравший в серии пенальти со счетом 5:4 испанскую "Севилью" (основное время - 1:1). Матч за Суперкубок УЕФА 2023 года должен был пройти в Казани на "Ак Барс - Арене", в январе Союз европейских футбольных ассоциаций объявил о переносе матча в Грецию из-за ситуации на Украине.

Суперкубок УЕФА 2024 года станет 49-м розыгрышем трофея, с 1998 по 2012 год победитель определялся в Монако, затем УЕФА решил поменять место проведения матча. В 2008 году обладателем Суперкубка УЕФА стал петербургский "Зенит", обыгравший английский "Манчестер Юнайтед" (2:0). В 2005 году за него боролся московский ЦСКА, но уступил английскому "Ливерпулю" (1:3).