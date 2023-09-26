Колосков назвал прекрасным решение УЕФА о допуске сборных России среди игроков до 17 лет

Почетный президент Российского футбольного союза также отметил, что пока все равно осталось много неясных технических моментов, связанных с этим решением

МОСКВА, 26 сентября. /ТАСС/. Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) принял прекрасное решение допустить сборные России среди игроков до 17 лет на международные соревнования, однако неизвестно, как оно будет реализовано на практике. Такое мнение ТАСС высказал почетный президент Российского футбольного союза Вячеслав Колосков.

Ранее УЕФА допустил сборные России до 17 лет на международные соревнования в нейтральном статусе, без флага и гимна.

"Это прекрасное решение, ему можно только поаплодировать. Но пока неизвестно, как оно будет реализовано на практике, потому что летать в Европу сейчас затруднительно, а некоторые страны и вовсе не пускают россиян. Надо еще где-то найти поля, где мы сможем играть. То, что УЕФА обязал европейские ассоциации нас принимать, это уже хорошо, но пока много неясных технических моментов", - сказал Колосков.

8 февраля 2022 года Международная федерация футбола (ФИФА) и УЕФА отстранили российские клубы и сборные от участия в международных соревнованиях из-за ситуации на Украине.