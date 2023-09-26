Сафиуллин проиграл Звереву в финале теннисного турнира в Китае

Встреча завершилась со счетом 6:7 (2:7), 7:6 (7:5), 6:3 в пользу представителя Германии

МОСКВА, 26 сентября. /ТАСС/. Россиянин Роман Сафиуллин уступил представителю Германии Александру Звереву в финальном матче турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) в китайском Чэнду.

Встреча завершилась со счетом 6:7 (2:7), 7:6 (7:5), 6:3 в пользу Зверева, посеянного на турнире под первым номером. Российский спортсмен выступал без номера посева.

Сафиуллину 26 лет, он является 55-й ракеткой мира. В обновленном рейтинге ATP спортсмен поднимется на 41-ю строчку, это наивысшая позиция в его карьере. Россиянин впервые вышел в финал на турнире ATP, ранее теннисист доходил до полуфиналов на соревнованиях в Тель-Авиве и Марселе в 2022 году. Лучшим результатом Сафиуллина на турнирах Большого шлема является выход в четвертьфинал Уимблдона (2023).

Звереву 26 лет, он располагается на 10-м месте мирового рейтинга, на его счету теперь 21 титул ATP. Лучшим результатом спортсмена на турнирах Большого шлема является выход в финал Открытого чемпионата США 2020 года. На Олимпийских играх в Токио Зверев выиграл золотую медаль, победив в финале россиянина Карена Хачанова.

Турнир в Чэнду проводится на покрытии "хард" и относится к категории ATP 250. Призовой фонд - более $1,1 млн. Предыдущим победителем был испанец Пабло Карреньо-Буста, который выиграл турнир в 2019 году. С тех пор турнир не проводился из-за пандемии коронавируса. Из россиян соревнования выигрывал Хачанов (2016).