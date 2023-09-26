Янчук назвал богатырской игру теннисиста Хачанова в финале турнира в Чжухае

Хачанов выиграл соревнования под эгидой ATP впервые с 2018 года

МОСКВА, 26 сентября. /ТАСС/. Россиянин Карен Хачанов показал богатырскую игру против японца Ёсихиты Нисиоки в финальном матче турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов в китайском Чжухае. Такое мнение ТАСС высказал заслуженный тренер России Виктор Янчук.

Встреча завершилась со счетом 7:6 (7:2), 6:1 в пользу россиянина. Хачанов выиграл соревнования под эгидой ATP впервые с 2018 года, тогда он стал победителем турнира серии "Мастерс" в Париже.

"На фоне Нисиоки Хачанов смотрелся как богатырь, он и показал богатырскую игру. Японец небольшого роста, он довольно быстро бегает, но Хачанов играет значительно мощнее, поэтому заслуженно выиграл. Были опасения за форму Хачанова, так как он играет после травмы, но Карен уверенно выиграл турнир. Пора двигаться дальше и побеждать на более крупных турнирах, я думаю, ему это по силам", - сказал Янчук.

Хачанову 27 лет, он занимает 15-е место в рейтинге ATP и является победителем пяти турниров под эгидой организации. Лучшим результатом спортсмена на турнирах Большого шлема является выход в полуфинал Открытого чемпионата Австралии (2023) и Открытого чемпионата США (2022). В 2021 году Хачанов стал серебряным призером Олимпийских игр в одиночном разряде, а в составе российской команды - обладателем Кубка Дэвиса.