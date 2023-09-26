Вратарь ЦСКА Федотов заявил, что ему сейчас рано выходить на пик формы

Сезон в Континентальной хоккейной лиге длинный, поэтому у многих команд, которые хорошо проводят регулярный чемпионат, не хватает сил на плей-офф, считает голкипер

МОСКВА, 26 сентября. /ТАСС/. Голкипер московского ЦСКА Иван Федотов признался, что сейчас ему еще рановато выходить на пик формы в сезоне Фонбет - Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Такое мнение он высказал журналистам.

Пропустивший прошлый год из-за службы в армии Федотов летом подписал новый контракт с ЦСКА. В составе команды в 2022 году он стал обладателем Кубка Гагарина. Во вторник ЦСКА с Федотовым в воротах уступил дома череповецкой "Северстали" со счетом 1:2.

"Сейчас форма на пике никому не нужна. Сезон длинный, безусловно, хочется хорошо его провести, ровно, - сказал Федотов. - Но он все-таки длинный, есть взлеты и падения, зачастую у того, кто проводит ровно, не хватает сил на плей-офф, но это не значит, что можно играть как-то вальяжно или спустя рукава. Я постепенно начинаю чувствовать себя комфортно, тренеры доверяют, атмосфера нормальная, за исключением результатов. С Сергеем Наумовым (тренером вратарей ЦСКА - прим. ТАСС) работаем, я получаю удовольствие, у нас хороший тандем, благоприятный фон".

Федотов провел семь матчей за ЦСКА, несмотря на то что Международная федерация хоккея (IIHF) не признала его трансфер в армейский клуб, посчитав легитимным нынешнее соглашение с клубом Национальной хоккейной лиги "Филадельфия". IIHF дисквалифицировала Федотова до конца этого года, однако КХЛ отказалась отстранять вратаря от соревнований.