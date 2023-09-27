Александрова обыграла Самсонову и вышла в четвертьфинал турнира WTA в Токио

Встреча завершилась со счетом 6:4, 6:2

МОСКВА, 27 сентября. /ТАСС/. Россиянка Екатерина Александрова обыграла соотечественницу Людмилу Самсонову в матче второго круга турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) в Токио.

Встреча завершилась со счетом 6:4, 6:2. Самсонова является действующей чемпионкой турнира. В четвертьфинале Александрова встретится с победительницей матча между россиянкой Анастасией Павлюченковой и чешкой Линдой Носковой.

Александровой 28 лет, она занимает 21-е место в рейтинге WTA. На счету россиянки четыре титула на турнирах под эгидой организации. Лучшим результатом Александровой на турнирах Большого шлема является выход в четвертый круг Уимблдона в 2023 году. В 2021 году в составе российской команды она стала победительницей Кубка Билли Джин Кинг.

Самсоновой 24 года, она располагается на 22-й строчке мирового рейтинга. На ее счету также четыре победы в турнирах WTA. На турнирах Большого шлема россиянка не проходила далее четвертого круга. В 2021 году в составе российской команды она также стала победительницей Кубка Билли Джин Кинг.

Турнир в Токио относится к категории WTA 500 и проходит на покрытии "хард". Общий призовой фонд соревнований превышает $780 тыс. Из россиянок турнир также выигрывали Надежда Петрова, Мария Шарапова, Динара Сафина и Елена Дементьева.