Россиянка Кудерметова вышла в четвертьфинал теннисного турнира в Токио

В матче второго круга спортсменка обыграла американку Кайлу Дэй

ТАСС, 27 сентября. Россиянка Вероника Кудерметова обыграла американку Кайлу Дэй в матче второго круга турнира Женской теннисной ассоциации в Токио.

Встреча завершилась со счетом 6:3, 6:3 в пользу россиянки, имеющей восьмой номер посева на турнире. В четвертьфинале она встретится с победительницей матча между полькой Игой Свёнтек (первый номер посева) и японкой Маи Хонтамой.

Кудерметовой 26 лет, она занимает 19-е место в рейтинге WTA. На ее счету одна победа на турнирах под эгидой организации. Лучшим результатом спортсменки на турнирах Большого шлема является выход в четвертьфинал Открытого чемпионата Франции 2022 года. В 2021 году в составе команды России Кудерметова стала обладательницей Кубка Билли Джин Кинг.

Дэй 23 года, она располагается на 96-й строчке мирового рейтинга. На счету американки нет титулов WTA. На турнирах Большого шлема ее лучшим результатом является выход в третий круг Открытого чемпионата Франции 2023 года. В 2016 году Дэй победила на юниорском Открытом чемпионате США.

Турнир в Токио относится к категории WTA 500 и проходит на покрытии "хард". Общий призовой фонд соревнований превышает $780 тыс. В прошлом году чемпионкой стала россиянка Людмила Самсонова. Также турнир выигрывали Надежда Петрова, Мария Шарапова, Динара Сафина и Елена Дементьева.