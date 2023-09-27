Колосков назвал ожидаемым бойкот украинцами соревнований УЕФА с участием россиян

По мнению почетного президента Российского футбольного союза, УЕФА должен обеспечить равные условия для всех команд

МОСКВА, 27 сентября. /ТАСС/. Отказ сборных Украины среди игроков до 17 лет принимать участие в соревнованиях под эгидой Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) является ожидаемым. Такое мнение ТАСС высказал почетный президент Российского футбольного союза (РФС) Вячеслав Колосков.

Во вторник исполком УЕФА допустил до своих соревнований сборные России, в которых играют футболисты не старше 17 лет. Все матчи российских команд должны проводиться без флага страны, гимна, национальной игровой формы и не на территории России. 27 сентября пресс-служба Украинской ассоциации футбола (УАФ) сообщила, что команды не будут принимать участие в соревнованиях, до которых допустят россиян. Во вторник такое же заявление сделала Футбольная ассоциация Англии.

"Я не могу говорить и думать за УЕФА, как они поступят, как говорят, сказал "а", говори и "б". Если принято решение о допуске исполкомом, то УЕФА должен обеспечить равные условия для всех, - отметил Колосков. - Хотя для наших команд, конечно, заведомо не равные условия, потому что нейтральное поле и так далее. Но тем не менее УЕФА должен обеспечить участие всех команд, которые входят в структуру УЕФА. Поэтому это их головная боль".

"Конечно, заявление украинцев ожидаемо, англичане, как всегда, первые. Может, кто-то еще выступит. Поэтому к этому нужно относиться спокойно, потому что ответственность за все несет УЕФА. Могут ли на УЕФА повлиять бойкоты и заявления? Не могу сказать, честно говоря, фантазировать на эту тему неправильно будет с моей стороны. Как они поступят - только они могут знать", - добавил Колосков.

Чемпионат Европы среди футболистов не старше 17 лет пройдет с 20 мая по 5 июня 2024 года на Кипре. Жеребьевка к квалификации турнира уже состоялась. Отборочный турнир пройдет осенью. Женский чемпионат Европы среди игроков не старше 17 лет пройдет с 5 по 18 мая в Швеции. Квалификация к турниру, жеребьевка которой уже состоялась, стартует в октябре.