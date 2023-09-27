Красножан считает хорошей новостью допуск команд России до 17 лет к турнирам УЕФА

Во вторник исполком УЕФА допустил до своих соревнований сборные России, в которых играют футболисты не старше 17 лет

НОВОГОРСК /Московская область/, 27 сентября. /ТАСС/. Допуск российских сборных до 17 лет до европейских турниров является положительной новостью. Такое мнение журналистам высказал главный тренер женской сборной России Юрий Красножан.

Во вторник исполком Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) допустил до своих соревнований сборные России, в которых играют футболисты не старше 17 лет. Все матчи российских команд должны проводиться без флага страны, гимна, национальной игровой формы и не на территории России.

"Это хорошая новость. Конечно, хотел бы, чтобы допуск женщин стал следующим шагом. Условия? Мы не перестанем быть россиянами и россиянками, не перестанем быть сборной и представлять нашу страну", - сказал Красножан.

Чемпионат Европы среди футболистов не старше 17 лет пройдет с 20 мая по 5 июня 2024 года на Кипре. Жеребьевка к квалификации турнира уже состоялась. Отборочный турнир пройдет осенью текущего года. Женский чемпионат Европы среди игроков не старше 17 лет пройдет с 5 по 18 мая в Швеции. Квалификация к турниру, жеребьевка которой уже состоялась, стартует в октябре.