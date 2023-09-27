27 сентября, 12:09
Летние олимпийские виды спорта

Шмелева стала двукратной чемпионкой России по дзюдо

В финальной схватке в весовой категории до 78 кг она победила Анастасию Нужненкову

КЕМЕРОВО, 27 сентября. /ТАСС/. Антонина Шмелева выиграла золотую медаль на чемпионате России по дзюдо в весовой категории до 78 кг. Соревнования проходят в Кемерове.

В финальной схватке Шмелева победила Анастасию Нужненкову. Бронзовые медали завоевали Надежда Татарченко и Любовь Орлова. Шмелева ранее побеждала на чемпионате России в 2017 году.

В весовой категории до 78 кг первое место заняла Элис Старцева. Серебряным призером стала Анна Гущина, бронзовые медали выиграли Анастасия Холодилина и Мария Иванова.

В соревнованиях мужчин в весовой категории до 60 кг победу одержал Изнаур Сааев, который в финале победил Аюба Блиева. Бронзовые медали завоевали Константин Симеонидис и Абдулла Ахмедов.

Чемпионат России по дзюдо завершится 1 октября. 

Теги:
Летние олимпийские виды спорта
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