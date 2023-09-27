Путин предоставил гражданство РФ канадскому хоккеисту "Амура" Кэмерону Ли

В текущем сезоне защитник забросил 1 шайбу и сделал 6 результативных передач в 9 матчах

МОСКВА, 27 сентября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин предоставил гражданство РФ родившемуся в Канаде хоккеисту хабаровского "Амура" Кэмерону Ли. Соответствующий указ главы государства опубликован на официальном портале правовой информации.

Ли 26 лет, он перешел в "Амур" в прошлом году. В 53 матчах регулярного чемпионата сезона-2022/23 защитник набрал 20 очков (7 голов + 13 результативных передач). В текущем сезоне в 9 играх хоккеист забросил 1 шайбу и сделал 6 результативных передач.

В конце июля Путин предоставил российское гражданство американскому защитнику московского "Динамо" Бреннану Менеллу. С сезона-2023/24 российские клубы КХЛ могут заявлять на матчи не более трех иностранных игроков, за исключением представителей стран, входящих в Евразийский экономический союз (Россия, Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия). В составе "Амура" выступают латвийский вратарь Янис Калниньш, американский нападающий Алекс Броадхёрст и словенский форвард Ян Дрозг.

"Амур" занимает 10-е место в турнирной таблице Восточной конференции регулярного чемпионата Фонбет - Континентальной хоккейной лиги, набрав 8 очков в 9 матчах.