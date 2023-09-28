Премьера документальной картины "Финт Боброва" состоялась в Москве

Биографическая картина объединяет игровое и документальное кино

МОСКВА, 28 сентября. /ТАСС/. Премьера документальной драмы под названием "Финт Боброва" прошла в московском кинотеатре "Октябрь". Это биографическая картина об олимпийском чемпионе по хоккею, чемпионе СССР по футболу и хоккею, единственному в истории капитану сборных СССР в этих видах спорта Всеволоде Боброве, которая объединяет игровое и документальное кино.

В фильме представлены кадры кинохроники, интервью ветеранов хоккея и футбола, спортивных писателей и журналистов, а также комбинации постановочных сцен с актерской игрой. Проект стартовал в 2022 году в том числе и при поддержке Министерства спорта РФ, съемки проходили в Москве и Подмосковье. В фильме приняли участие олимпийские чемпионы по хоккею президент Федерации хоккея России (ФХР) Владислав Третьяк, Борис Михайлов, Борис Майоров, Александр Якушев, Александр Мальцев, которые выступали под руководством Боброва в сборной СССР и "Спартаке".

Помимо них, воспоминаниями о Боброве поделились полуфиналист чемпионата мира 1966 года по футболу Владимир Пономарев, бывший футболист "Спартака" и сборной России Александр Мостовой, журналисты Александр Нилин и член Зала славы Международной федерации хоккея Всеволод Кукушкин, главный тренер сборной Канады на Суперсерии 1972 года Гарри Синден, заслуженный тренер СССР Владимир Юрзинов, сын врача сборных СССР по футболу и хоккею и друга Боброва Олега Белаковского Марк, автор книги о Боброве Анатолий Салуцкий, вдова Боброва Елена Николаевна.

Роль Боброва в бытность спортсменом в постановочной части фильма исполнил Влад Конопка, известный по сериалу о молодых хоккеистах "Молодежка". Боброва-тренера сыграл Анатолий Журавлев. Роль главного тренера сборной СССР и футбольного клуба ЦДКА Бориса Аркадьева исполнил Руслан Джайбеков, а хоккейного тренера Анатолия Тарасова - Александр Лыков. Ирина Бероева сыграла жену Боброва Елену.

В ролях болельщиков, обсуждавших вехи карьеры Боброва, предстали Гела Месхи и другой участник "Молодежки" Денис Никифоров. Закадровый текст про воспоминания о Боброве читают народный артист РФ Валерий Баринов и заслуженный артист РФ Владимир Зайцев. Большинство из тех, кто снимался в фильме, а также члены съемочной группы посетили премьеру и вышли на сцену перед началом просмотра картины, удостоившись аплодисментов. Также на сцене певец Ivan и участница группы D-Band Ольга Тюркина исполнили саунд-трек фильма.

Без вымысла и выдумок

Ряд фрагментов фильма зрители встречали аплодисментами, как, например, победу советской хоккейной команды под руководством Боброва в первом матче Суперсерии над канадцами (7:3).

В начале картины можно понять, какую роль в становлении Боброва как спортсмена играл его старший брат Владимир, ушедший на фронт, куда младшего Боброва не взяли сначала по возрасту, а затем из-за его спортивных перспектив.

"Мы столкнулись с тем, что у нас документальное кино, нет вымысла, выдумок и все опирается на факты, книги, статьи и высказывания очевидцев. У нас выступили в фильме уникальные эксперты - все те, кто играл под началом Боброва, кто его хорошо знал, супруга Всеволода Михайловича, а также те, кто не играл, но был рядом, и классные актеры, - сказал ТАСС перед премьерой автор идеи и руководитель проекта, а также продюсерского центра "Динамо" Михаил Тюркин. - Это докудрама, в которой из двух часов один - игровые сцены".

Душевный человек

Отдельной линией в фильме предстает сравнение тренерских качеств: Боброва, воспитавшего его как спортсмена Аркадьева и оппонента Боброва в лице Тарасова, которого сыграл Лыков. Сам актер говорил, что ни в футбол, ни в хоккей никогда не играл.

В картине можно увидеть три разноплановых тренерских образа: интеллигентного Аркадьева, человечного Боброва и жесткого, нацеленного на результат Тарасова. Запоминающимся можно назвать диалог Боброва и Тарасова, который, по сюжету, был до московской части Суперсерии, в которой сборная СССР уступила, как многие полагают, из-за излишней мягкости Боброва по отношению к игрокам.

Третьяк в разговоре с ТАСС перед премьерой оценил роль личности Боброва в спортивной истории. "Это легендарная личность, таких людей у нас больше нет. Быть капитаном сборной в футболе и хоккее и становиться лучшим в обеих командах - это просто фантастика. Мне посчастливилось с ним столько лет быть вместе, включая на легендарных матчах Суперсерии 1972 года. А самое главное, он душевный человек, что очень важно", - подчеркнул Третьяк.

Глава ФХР при этом подчеркнул, что хочется побольше увидеть фильмов о тех, кто продолжает жить и кто много сделал для страны в разных областях. "Есть герои, о которых можно снять такое кино, как, например, о Федоре Конюхове, на премьере фильма о котором я был. С него тоже можно брать пример в рамках мужества, отваги и патриотизма", - подчеркнул он.