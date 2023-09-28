Чернышенко заявил, что для "Игр будущего" не потребовалось дорогостоящих вложений

По словам вице-премьера РФ, для проведения соревнований используется существующая инфраструктура

МОСКВА, 28 сентября. /ТАСС/. Проведение в Казани "Игр будущего" не требует дорогостоящих вложений. Об этом на презентации программы "Игр будущего" рассказал вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко.

"Для проведения таких соревнований используется существующая инфраструктура, нет дорогостоящих вложений. Игры, которые принимает Казань, задают новые регламенты, новые стандарты. 250 команд, которые приедут из более чем 100 стран, будут соревноваться в 21 дисциплине и покажут новый способ создавать гармоничную личность", - сказал Чернышенко.

Первые "Игры будущего" пройдут с 23 февраля по 3 марта 2024 года, они будут проводиться по новым дисциплинам с использованием современных технологий, цифровой среды и физической активности. Формат соревнований подразумевает использование последних разработок в области киберспорта, робототехники, дополненной и виртуальной реальности, информационных технологий и искусственного интеллекта.