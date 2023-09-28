28 сентября, 12:09
Летние олимпийские виды спорта

Дзюдоист Агаян второй раз подряд стал чемпионом России

В финале весовой категории до 73 кг он победил Абубакара Исаева

КЕМЕРОВО, 28 сентября. /ТАСС/. Армен Агаян завоевал золотую медаль чемпионата России по дзюдо в категории до 73 кг. Соревнования проходят в Кемерове.

В финале Агаян победил Абубакара Исаева. Бронзовыми призерами в этой категории стали Азамат Кабисов и Карен Галстян. В весовой категории до 66 кг золото взял Казбек Нагучев, серебро - Руфат Алескеров, бронзу - Равшан Насриддинов и Исмаил Мисиров.

У женщин в категории до 63 кг победительницей стала Залина Зураева, второе место заняла Стефания Власова, бронзовые медали достались Ксении Медведевой и Анастасии Мананниковой. Золотую медаль в категории до 70 кг завоевала Ксения Задворнова, одолевшая в финале Дарью Храмойкину. Бронзовыми призерами стали Яна Полякова и Дарья Васильева.

Чемпионат России по дзюдо завершится 1 октября. 

Теги:
Летние олимпийские виды спорта
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