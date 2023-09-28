"Спартак" обыграл "Северсталь" в матче КХЛ

Красно-белые одержали третью победу в четырех последних матчах

ТАСС, 28 сентября. Московский хоккейный клуб "Спартак" со счетом 5:3 обыграл череповецкую "Северсталь" в матче регулярного чемпионата Фонбет - Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча прошла в Череповце Вологодской области.

Заброшенными шайбами в составе победителей отметились Николай Голдобин (18-я минута), Максим Цыплаков (24 и 31), Егор Зайцев (27), Матвей Заседа (29). У проигравших отличились Данил Аймурзин (1), Дмитрий Моисеев (3), Владимир Ильин (40). Нападающий красно-белых Заседа провел 100-й матч в КХЛ.

Вратарь "Спартака" Андрей Сковронский пропустил два гола после двух первых бросков в створ ворот. После второй пропущенной шайбы он был заменен, место в воротах красно-белых занял словак Патрик Рибар. В середине второго периода главный тренер "Северстали" Андрей Козырев также заменил вратаря: вместо Константина Шостака вышел Дмитрий Шугаев.

"Спартак" одержал третью победу в четырех последних матчах и набрал 15 очков в 12 играх регулярного чемпионата, подопечные Алексея Жамнова поднялись на 4-ю строчку в турнирной таблице Западной конференции. На счету "Северстали" 11 очков в 10 матчах, череповецкая команда занимает 8-е место на Западе.

В следующем матче 30 сентября "Спартак" на выезде сыграет против челябинского "Трактора". "Северсталь" в тот же день примет ярославский "Локомотив".