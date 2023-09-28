Российский вратарь "Тампы" Василевский перенес операцию и пропустит 8-10 недель

"Тампа" проведет первый матч регулярного чемпионата НХЛ нового сезона 11 октября против "Нэшвилла"

ТАСС, 28 сентября. Российский вратарь клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Тампа" Андрей Василевский успешно перенес операцию на спине и восстановится через 8-10 недель. Об этом сообщает аналитик телеканала ESPN Кевин Уикс.

Первый матч регулярного чемпионата НХЛ нового сезона "Тампа" проведет 11 октября. Соперником команды будет "Нэшвилл".

Василевскому 29 лет, он был выбран "Тампой" под 19-м общим номером в первом раунде драфта НХЛ 2012 года. Вместе с командой он дважды выиграл Кубок Стэнли (2020, 2021), один раз стал обладателем награды "Везина трофи" (2019), присуждаемой лучшему вратарю регулярного чемпионата, а также один раз получал "Конн Смайт трофи" (2021) - приз самому ценному игроку плей-офф.