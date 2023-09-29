Соловейчик отметил высокую мотивацию российских дзюдоистов, несмотря на санкции

Глава Федерации дзюдо России назвал хорошими результаты спортсменов на международных соревнованиях

КЕМЕРОВО, 29 сентября. /ТАСС/. Российские дзюдоисты испытывают сложности при подготовке к международным соревнованиям из-за санкций, однако их результаты говорят о высокой мотивации спортсменов. Об этом ТАСС рассказал президент Федерации дзюдо России Сергей Соловейчик.

"Это (санкции - прим. ТАСС) влияет на подготовку, создает дополнительные трудности. Но результат мы показываем хороший, - сказал Соловейчик. - Это говорит о том, что мотивация достаточно высокая".

На этапе Большого шлема в Баку российские дзюдоисты завоевали три золотые, две серебряные и две бронзовые награды.

В сентябре 2022 года исполнительный комитет Международной федерации дзюдо (IJF) отстранил российских и белорусских спортсменов от выступления на международных соревнованиях. 29 апреля исполком IJF принял решение допустить россиян и белорусов до соревнований под эгидой организации в качестве индивидуальных нейтральных атлетов. На данный момент Международный олимпийский комитет не принял окончательного решения по допуску российских и белорусских спортсменов к Олимпийским играм в Париже.