Вероника Кудерметова обыграла Игу Свёнтек в четвертьфинале теннисного турнира в Токио

В полуфинале россиянка сыграет с соотечественницей Анастасией Павлюченковой

ТАСС, 29 сентября. Россиянка Вероника Кудерметова обыграла представительницу Польши Игу Свёнтек в четвертьфинальном матче турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) в Токио.

Встреча завершилась со счетом 6:2, 2:6, 6:4 в пользу Кудерметовой, посеянной на турнире под восьмым номером. Свёнтек имела первый номер посева. В полуфинале россиянка сыграет с соотечественницей Анастасией Павлюченковой, которая в четвертьфинале одолела россиянку Екатерину Александрову (6:2, 7:5).

Свёнтек провела первый турнир после потери лидерства в мировом рейтинге - 11 сентября белоруска Арина Соболенко сместила польку с первой позиции. Польская теннисистка уступила звание первой ракетки мира впервые за 75 недель.

Кудерметовой 26 лет, она занимает 19-е место в рейтинге WTA. На ее счету одна победа на турнирах под эгидой организации. Лучшим результатом спортсменки на турнирах Большого шлема является выход в четвертьфинал Открытого чемпионата Франции 2022 года. В 2021 году в составе команды России Кудерметова стала обладательницей Кубка Билли Джин Кинг.

Свёнтек 22 года, в активе спортсменки 15 титулов WTA. Полька четыре раза выигрывала турниры Большого шлема: трижды побеждала на Открытом чемпионате Франции (2020, 2022, 2023) и один раз - на Открытом чемпионате США (2022).

Турнир в Токио относится к категории WTA 500 и проходит на покрытии "хард". Общий призовой фонд соревнований превышает $780 тыс. В прошлом году чемпионкой стала россиянка Людмила Самсонова. Также турнир выигрывали Надежда Петрова, Мария Шарапова, Динара Сафина и Елена Дементьева.