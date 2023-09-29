Футбольный клуб "Барселона" может прекратить свое существование из-за банкротства

В четверг испанский суд обвинил клуб во взяточничестве в рамках дела о получении платежей бывшим заместителем председателя технического комитета арбитров

ТАСС, 29 сентября. Испанская "Барселона" может может быть отстранена от деятельности в качестве профессионального футбольного клуба, что с большой долей вероятности приведет к ее банкротству. Об этом сообщает газета The Telegraph.

28 сентября суд в Испании обвинил "Барселону" во взяточничестве в рамках дела о получении платежей бывшим заместителем председателя технического комитета арбитров Королевской испанской футбольной федерации Хосе Марией Энрикесом Негрейрой. 15 марта стало известно, что суд Барселоны принял к рассмотрению представленную прокуратурой жалобу против двух бывших президентов "Барселоны" и самого футбольного клуба.

"В случае признания вины преступники получат от трех до шести лет тюрьмы. Сама "Барселона" может быть отстранена от деятельности в качестве профессионального футбольного клуба, что, скорее всего, приведет к банкротству 124-летнего клуба", - говорится в материале The Telegraph.

По информации СМИ, в период с 2001 по 2018 год бывший вице-президент судейского комитета Испании Негрейра получил около €7 млн за предполагаемые консультации для "Барселоны", связанные с работой арбитров. Как ранее сообщала газета El Pais, компания бывшего зампредседателя технического комитета арбитров передавала в офисы "Барселоны" конверты каждый раз, когда клуб играл матч чемпионата или Кубка Испании. В послании был письменный отчет и видео с анализом профиля арбитра, который должен был судить следующий матч.