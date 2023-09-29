УАФ призвала европейские сборные бойкотировать матчи против юниорских команд России

В организации считают, что решение УЕФА допустить сборные России среди игроков до 17 лет до соревнований является опасной тенденцией

ТАСС, 29 сентября. Украинская ассоциация футбола (УАФ) призвала членов Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) бойкотировать матчи с участием сборных России среди игроков не старше 17 лет. Содержание письма УАФ с соответствующим призывом приводит газета The Times

Украинская сторона считает, что решение УЕФА допустить сборные России среди игроков до 17 лет до соревнований является опасной тенденцией и поддержкой действий правительства России. Также УАФ обратилась в Союз европейских футбольных ассоциаций с требованием пересмотреть решение с допуском российских национальных команд до международных соревнований.

26 сентября исполком УЕФА допустил до своих соревнований сборные России, в которых играют футболисты не старше 17 лет. Все матчи российских команд должны проводиться без флага страны, гимна, национальной игровой формы и не на территории России. Позднее федерации футбола Англии, Украины, Польши, Латвии, Литвы, Швеции, Дании и Норвегии заявили о бойкоте матчей против сборных России. Швеция также отказалась допустить российских футболисток до участия в финальной части чемпионата Европы 2024 года.

Чемпионат Европы среди футболистов не старше 17 лет пройдет с 20 мая по 5 июня 2024 года на Кипре. Жеребьевка к квалификации турнира уже состоялась. Отборочный турнир пройдет осенью. Женский чемпионат Европы среди игроков не старше 17 лет пройдет с 5 по 18 мая в Швеции. Квалификация к турниру, жеребьевка которой уже состоялась, стартует в октябре.