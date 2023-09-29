УАФ призвала европейские сборные бойкотировать матчи против юниорских команд России

ТАСС, 29 сентября. Украинская ассоциация футбола (УАФ) призвала членов Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) бойкотировать матчи с участием сборных России среди игроков не старше 17 лет. Содержание письма УАФ с соответствующим призывом приводит газета The Times
Украинская сторона считает, что решение УЕФА допустить сборные России среди игроков до 17 лет до соревнований является опасной тенденцией и поддержкой действий правительства России. Также УАФ обратилась в Союз европейских футбольных ассоциаций с требованием пересмотреть решение с допуском российских национальных команд до международных соревнований.
26 сентября исполком УЕФА допустил до своих соревнований сборные России, в которых играют футболисты не старше 17 лет. Все матчи российских команд должны проводиться без флага страны, гимна, национальной игровой формы и не на территории России. Позднее федерации футбола Англии, Украины, Польши, Латвии, Литвы, Швеции, Дании и Норвегии заявили о бойкоте матчей против сборных России. Швеция также отказалась допустить российских футболисток до участия в финальной части чемпионата Европы 2024 года.
Чемпионат Европы среди футболистов не старше 17 лет пройдет с 20 мая по 5 июня 2024 года на Кипре. Жеребьевка к квалификации турнира уже состоялась. Отборочный турнир пройдет осенью. Женский чемпионат Европы среди игроков не старше 17 лет пройдет с 5 по 18 мая в Швеции. Квалификация к турниру, жеребьевка которой уже состоялась, стартует в октябре.