Российская теннисистка Шнайдер впервые в карьере вышла в финал турнира WTA

19-летняя спортсменка в двух сетах обыграла представительницу Чехии Линду Фрухвиртову на соревнованиях в Китае

ТАСС, 29 сентября. Россиянка Диана Шнайдер обыграла чешку Линдой Фрухвиртову в полуфинальном матче турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) в китайском Нинбо.

Встреча завершилась со счетом 6:4, 6:1 в пользу россиянки. Обе спортсменки на получили на турнире номера посев. В финале Шнайдер сыграет с победительницей матч между первой сеяной Онс Жабер из Туниса и аргентинкой Нади Подороской (без номера посева).

19-летняя Шнайдер впервые вышла в финал турнира WTA. Ранее ее лучшим результатом был выход в полуфинал соревнований в германском Гамбурге в июле 2023 года.

Шнайдер занимает 85-е место в рейтинге WTA. На турнирах Большого шлема она не проходила далее второго круга. Шнайдер является победительницей трех юниорских турниров Большого шлема в парном разряде - Уимблдона (2021), Australian Open (2022) и US Open (2022).

Фрухвиртовой 18 лет, она располагается на 117-й позиции мирового рейтинга и является победительницей одного турнира WTA. В 2023 году спортсменка дошла до четвертого круга Открытого чемпионата Австралии, показав лучший результат на турнирах Большого шлема.

Турнир WTA 250 проходит в Нинбо впервые, с 2010 по 2014 год в китайском городе проходили турниры более низких категорий. Призовой фонд соревнований составляет более $ 259 тысяч.