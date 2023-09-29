Арбитр Опейкина рассказала, что испытывала волнение перед работой на матче Лиги наций УЕФА

Судья выразила надежду на то, что российские арбитры скоро полноценно вернутся на международную арену

МОСКВА, 29 сентября. /ТАСС/. Российский арбитр Вера Опейкина испытывала волнение больше обычного перед матчем женской Лиги наций Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА), так как давно не обслуживала международные игры. Об этом она рассказала ТАСС.

26 сентября сборная Армении дома уступила команде Казахстана со счетом 1:2. Встречу обслуживала Опейкина.

"Классные эмоции. Честно сказать, уже начала забывать, что это такое, поэтому волнения было чуть сильнее обычного, - сказала Опейкина. - Но оно ушло с первым свистком. Матч был интересным, команды забили красивые голы. Было много борьбы".

"Надеюсь, что это назначение станет первым, но не единственным для наших арбитров, и мы полноценно вернемся к работе на международной арене", - добавила Опейкина.

28 февраля 2022 года Международная федерация футбола и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) отстранили российские клубы и сборные от участия в международных соревнованиях из-за ситуации на Украине. 2 марта 2022 года в пресс-службе УЕФА сообщили, что из-за обстоятельств и трудностей с поездками за границу судьи из России не будут назначаться на матчи под эгидой организации. В сентябре 2023 года российский арбитр Сергей Карасев прошел сборы для элитных арбитров УЕФА. Опейкина стала первым российским судьей, обслужившим матч под эгидой УЕФА с момента отстранения российского футбола.

Опейкиной 34 года, она является арбитром категории ФИФА. 23 августа Опейкина вместе с Екатериной Курочкиной и Еленой Собчук работала на матче "пути регионов" Кубка России по футболу среди мужчин между московским "Чертаново" и кировским "Динамо" (0:1). 19 сентября Опейкина отработала матч "пути РПЛ" Кубка России между калининградской "Балтикой" и самарскими "Крыльями Советов" (1:2).