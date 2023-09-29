Дзюдоист Сулейманов перенес болезнь накануне чемпионата России

Спортсмен стал победителем первенства страны в весовой категории до 90 кг

КЕМЕРОВО, 29 сентября. /ТАСС/. Поединки на чемпионате России в Кемерове получились тяжелыми для дзюдоиста Ибрагимгаджи Сулейманова из-за недавно перенесенной болезни. Об этом Сулейманов рассказал ТАСС

В финальной схватке в весовой категории до 90 кг Сулейманов из Дагестана победил Егора Малкина из Челябинской области.

"Соревнования были тяжелыми - за пару дней до старта я очень сильно заболел, не знал, поеду ли. Если я не уверен в своей победе, то не приеду. В итоге поехал и выиграл", - сказал Сулейманов.

После финального поединка спортсмен ушел с татами хромая. "Только после победы я почувствовал, что нога болит. Но во время схватки это не ощущалось", - добавил Сулейманов.

Для занявшего второе место 18-летнего Малкина турнир оказался дебютным. "В отличие от юниорских соревнований здесь ребята более возрастные, более опытные, но я ехал сюда только за золотом", - сказал Малкин.

Чемпионат России по дзюдо проходит в Кемерове с 27 сентября по 1 октября. В соревнованиях принимают участие свыше 500 спортсменов из 59 регионов страны.