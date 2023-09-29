Чемпионка России Зуева рассказала, что ей проще бороться против высоких дзюдоисток

Чемпионат России по дзюдо проходит в Кемерове с 27 сентября по 1 октября

КЕМЕРОВО, 29 сентября. /ТАСС/. Российской дзюдоистке Ирине Зуевой, победившей на чемпионате России в Кемерове, удобнее выполнять броски в поединках с высокими противниками. Об этом Зуева рассказала ТАСС.

В финальной схватке в весовой категории до 57 кг Зуева из Челябинской области победила Любовь Тимофейчеву, представлявшую Тюменскую область.

"С высокими соперниками [бороться] удобнее, чем с низкими, из-за моей техники. У меня все броски через спину - мне даже подсаживаться не надо", - отметила Зуева.

Чемпионат России по дзюдо проходит в Кемерове с 27 сентября по 1 октября на базе "Кузбасс-Арены". В соревнованиях принимают участие свыше 500 спортсменов из 59 регионов страны.