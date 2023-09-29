Дзюдоист Карапетян считает, что ошибки на чемпионатах России многому учат

Спортсмен завоевал бронзу первенства страны 2023 года

КЕМЕРОВО, 29 сентября. /ТАСС/. Опыт, который дзюдоисты получают на чемпионатах России, имеет большую ценность, чем золотые медали. Такое мнение ТАСС высказал бронзовый призер чемпионата России 2023 года в весовой категории до 81 кг Давид Карапетян.

В прошлом году Карапетян стал чемпионом России по дзюдо.

"Хотелось бы, конечно, завоевать первое место, но результатом доволен. Несмотря на поражение, вижу, что стал более опытным, борьба стала гораздо грамотнее", - сказал Карапетян.

При этом дзюдоист планирует больше внимания уделить подготовке к международным соревнованиям. "Чемпионат России - это не тот турнир, к которому я готовлюсь всю жизнь. Поэтому ошибки, которые получаю на таких турнирах, многому учат, и это гораздо ценнее, чем золотая медаль", - отметил Карапетян.

Чемпионат России по дзюдо проходит в Кемерове с 27 сентября по 1 октября. В соревнованиях принимают участие свыше 500 спортсменов из 59 регионов страны.