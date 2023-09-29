29 сентября, 13:16
Летние паралимпийские виды спорта

Рожков: ПКР сохранил право заниматься подготовкой спортсменов к международным турнирам

Владимир Смирнов/ ТАСС
Президент Паралимпийского комитета России Павел Рожков
© Владимир Смирнов/ ТАСС

В пятницу генеральная ассамблея МПК проголосовала за приостановку членства Паралимпийского комитета России

ТАСС, 29 сентября. Международный паралимпийский комитет (МПК) сохранил за Паралимпийским комитетом России (ПКР) право заниматься подготовкой спортсменов к участию в международных соревнованиях. Об этом ТАСС сообщил президент ПКР Павел Рожков.

В пятницу генеральная ассамблея МПК проголосовала за приостановку членства ПКР в организации. Также пресс-служба МПК сообщила, что российские спортсмены смогут принять участие в Паралимпийских играх 2024 года в Париже в нейтральном статусе.

"За ПКР сохранили право заниматься подготовкой и участием спортсменов в международных соревнованиях, включая Паралимпийские игры", - сказал Рожков.

16 ноября 2022 года на внеочередной генеральной ассамблее МПК приостановил членство ПКР. В декабре ПКР направил в апелляционный трибунал жалобу на данное решение, которая была удовлетворена. 

Теги:
Летние паралимпийские виды спорта
© Информационное агентство ТАСС
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