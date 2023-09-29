Костомаров показал видео, на котором плавает в протезах

На видео фигурист плывет от одного борта бассейна к другому

ТАСС, 29 сентября. Олимпийский чемпион 2006 года по фигурному катанию в танцах на льду Роман Костомаров опубликовал в своем Telegram-канале видео, на котором плавает с протезами на ногах.

На видео Костомаров плывет от одного борта бассейна к другому, спортсмен подписал видео: "Идем, бежим, а теперь и плывем. Только вперед". "Хороший способ, чтобы плыть без рук и в протезах, это - "дельфином". Пусть не быстро, но можно", - сказал на видео фигурист.

Ранее Костомаров публиковал видео, на которых делает упражнения по подъему на поверхность на протезах, беговые упражнения, а также разминку с футбольным мячом.

10 января Костомаров попал в реанимацию с пневмонией. Позднее источник ТАСС сообщил, что фигурист в тяжелом состоянии и находится в медикаментозной коме в больнице в Коммунарке. Костомарова подключили к аппарату ЭКМО, 24 января необходимость в этом отпала, но у фигуриста сохранялся сепсис и наблюдались проблемы с кровообращением. 7 февраля источник сообщил ТАСС, что Костомарову ампутировали обе стопы. 20 февраля стало известно, что у фигуриста был спазм сосудов головного мозга, однако врачи оперативно отреагировали на ситуацию. 6 июля Костомаров сообщил, что его выписали из больницы.

22 августа Костомаров впервые после болезни, повлекшей ампутацию стоп, появился на льду во время гала-шоу Ильи Авербуха "Письма любви" в Сочи. Он вышел на лед в кроссовках в конце номера его супруги Оксаны Домниной. Позднее в пресс-службе шоу Авербуха сообщили ТАСС, что Костомаров примет участие во всех оставшихся мероприятиях сезона.