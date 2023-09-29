Паралимпийский комитет России будет добиваться полного восстановления своих прав в МПК

В пятницу генеральная ассамблея Международного паралимпийского комитета проголосовала за приостановку членства ПКР

МОСКВА, 29 сентября. /ТАСС/. Паралимпийский комитет России (ПКР) намерен добиваться полного восстановления своих законных прав в Международном паралимпийском комитете (МПК) и прав российских паралимпийцев. Об этом ТАСС заявил президент ПКР Павел Рожков.

"Из-за частичного отстранения ПКР теряет все права члена в МПК, однако его спортсмены имеют право участвовать в индивидуальном и нейтральном качестве в Паралимпийских играх 2024 года в Париже. ПКР рассматривает возможные варианты защиты и будет продолжать добиваться полного восстановления своих законных прав и прав российских паралимпийцев", - сказал Рожков.

В пятницу генеральная ассамблея МПК проголосовала за приостановку членства ПКР, однако российские спортсмены смогут принять участие в Паралимпиаде 2024 года в нейтральном статусе. ПКР запрещено организовывать любые спортивные мероприятия с участием других членов МПК.

