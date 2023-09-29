В "Пари НН" прокомментировали решение ЭСК РФС по итогам матча со "Спартаком"

Комиссия поддержала все решения главного арбитра кубковой встречи, которая завершилась победой московской команды со счетом 3:0

ТАСС, 29 сентября. Футбольный клуб "Пари Нижний Новгород" проведет работу с игроками и донесет до них решения экспертно-судейской комиссии при президенте Российского футбольного союза (ЭСК РФС) по итогам матча Фонбет - Кубка России против московского "Спартака". Об этом "Спорт-Экспрессу" рассказал председатель совета директоров нижегородского клуба Дмитрий Кондратов.

Матч четвертого тура группового этапа "пути Российской премьер-лиги" кубка страны прошел 19 сентября и завершился победой "Спартака" со счетом 3:0. 29 сентября пресс-служба РФС сообщила, что ЭСК РФС поддержала все решения главного арбитра встречи Евгения Буланова, который, по мнению комиссии, верно не назначил пенальти в ворота красно-белых, не засчитал гол в ворота "Спартака" и верно зафиксировал гол победившей команды на первой компенсированной ко второму тайму минуте.

"Мы изучили ответы ЭСК. Наши специалисты проведут работу с игроками и донесут им, в какие моменты и с какой силой теперь можно применять те или иные действия против соперников", - сказал Кондратов.

В группе D "Спартак" занимает первое место, набрав 12 очков, команда уже обеспечила себе участие в плей-офф "пути РПЛ". "Пари НН" с двумя очками идет на последнем, четвертом месте. Московское "Динамо" и "Краснодар" набрали по пять очков. Командам на групповом этапе осталось провести по два матча.