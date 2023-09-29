Матч между клубами НХЛ "Рейнджерс" и "Айлендерс" перенесли из-за чрезвычайной ситуации

В результате ливня в Нью-Йорке оказались подтоплены некоторые улицы

ТАСС, 29 сентября. Предсезонный матч между клубами Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Нью-Йорк Рейнджерс" и "Нью-Йорк Айлендерс" перенесен из-за чрезвычайной ситуации, объявленной в Нью-Йорке из-за сильного ливня. Об этом сообщает пресс-служба "Рейнджерс".

Встреча в итоге должна состояться 30 сентября.

В результате ливня, начавшегося вечером в четверг, подтоплены некоторые улицы. Приостановлена работа одного из аэропортов города Ла-Гуардия, а также ряда веток метро. Губернатор штата Нью-Йорк Кэти Хокул объявила чрезвычайную ситуацию в городе.