Кудерметова обыграла Павлюченкову и вышла в седьмой финал турнира WTA в карьере

Соперница российской теннисистки по решающему матчу определится в игре между Марией Саккари и Джессикой Пегулой

ТАСС, 30 сентября. Россиянка Вероника Кудерметова победила соотечественницу Анастасию Павлюченкову в полуфинале турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) в Токио.

Встреча закончилась со счетом 7:6 (8:6), 6:7 (2:7), 6:3 в пользу Кудерметовой (8-й номер посева). Павлюченкова не получила на турнире номер посева. За титул Кудерметова сыграет с победительницей матча между гречанкой Марией Саккари (4) и американкой Джессикой Пегулой (2). В четвертьфинале россиянка победила первую сеяную Игу Свёнтек из Польши.

Кудерметова сыграет в финале турнира WTA в седьмой раз в карьере и второй раз в сезоне. В июне она уступила соотечественнице Екатерине Александровой в решающем матче на соревнованиях в нидерландском Хертогенбосе - 6:4, 4:6, 6:7 (3:7).

Кудерметовой 26 лет, она занимает 19-е место в рейтинге WTA. На ее счету одна победа на турнирах под эгидой организации. Лучшим результатом спортсменки на турнирах Большого шлема является выход в четвертьфинал Roland Garros 2022 года. В 2021 году в составе команды России Кудерметова стала обладательницей Кубка Билли Джин Кинг.

Павлюченковой 32 года, она занимает 86-е место в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA). Спортсменка побеждала на 12 турнирах под эгидой организации. В 2021 году Павлюченкова дошла до финала Roland Garros, что является ее лучшим результатом на турнирах Большого шлема. В том же году она стала олимпийской чемпионкой в миксте в паре с Андреем Рублевым, а в составе российской команды выиграла Кубок Билли Джин Кинг.

Турнир в Токио относится к категории WTA 500 и проходит на покрытии "хард". Призовой фонд соревнований превышает $780 тыс. В прошлом году чемпионкой стала россиянка Людмила Самсонова. Также турнир выигрывали Надежда Петрова (2012), Мария Шарапова (2005, 2009), Динара Сафина (2008) и Елена Дементьева (2006).