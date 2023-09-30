В "Монако" сообщили, что Головин пропустил тренировку не из-за состояния здоровья

Российский полузащитник пропустил тренировку 28 сентября

ТАСС, 30 сентября. Российский полузащитник футбольного клуба "Монако" Александр Головин пропустил тренировку не из-за состояния здоровья, с ним все в порядке. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе "Монако".

Портал Get Football News France сообщил, что Головин пропустил тренировку "Монако" 28 сентября. В субботу "Монако" встретится на своем поле с "Марселем" в матче седьмого тура чемпионата Франции, Головин не сыграет из-за перебора желтых карточек.

"С Александром всем в порядке", - сообщили в пресс-службе "Монако" в ответ на вопрос о том, связан ли пропуск тренировки Головиным с повреждением.

Головину 27 лет, он выступает за "Монако" с 2018 года. В нынешнем сезоне футболист провел шесть матчей в чемпионате Франции, забив два мяча и отдав одну результативную передачу.