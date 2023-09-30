В команде боксера Гассиева назвали отказ Валлина от рукопожатия провокацией

На церемонии взвешивания швед отказался пожать руку россиянину

МОСКВА, 30 сентября. /ТАСС/. Отказ пожать руку россиянину Мурату Гассиеву был провокацией перед боем со стороны шведского боксера Отто Валлина. Такое мнение ТАСС высказали в команде Гассиева.

Поединок за титул интерконтинентального чемпиона Всемирной боксерской ассоциации (WBA) в супертяжелом весе между Гассиевым и Валлином пройдет в турецкой Анталье 30 сентября. На церемонии взвешивания в преддверии боя швед отказался пожать руку россиянину. При этом Валлин заявил, что его поведение не связано с политикой.

"Это своего рода провокация перед боем со стороны Валлина. Но Мурата этим не выведешь из себя", - сказал собеседник агентства.

Гассиеву 29 лет, на его счету 30 побед (23 нокаутом) и 1 поражение. В 2016 году он завоевал титул чемпиона мира по версии Международной боксерской федерации (IBF) в первом тяжелом весе, победив соотечественника Дениса Лебедева, затем один раз защитил пояс. В 2018 году Гассиев присоединил к титулу IBF пояс WBA, выиграв у кубинца Юниеля Дортикоса. После поражения от украинца Александра Усика в финале Всемирной боксерской суперсерии в 2018 году россиянин расстался с двумя титулами чемпиона мира, позднее перешел в супертяжелый вес.

Валлину 32 года, на его счету 25 побед (14 нокаутом) и 1 поражение. В 2019 году он провел поединок против будущего чемпиона мира по версии Всемирного боксерского совета британца Тайсона Фьюри, проиграв решением судей.