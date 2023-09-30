"Зенит" проиграл "Оренбургу" и потерпел второе поражение подряд в РПЛ

Встреча закончилась со счетом 3:1, все мячи были забиты в первом тайме

ОРЕНБУРГ, 30 сентября. /ТАСС/. Футбольный клуб "Оренбург" со счетом 3:1 на своем поле обыграл петербургский "Зенит" в матче 10-го тура Мир - Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча прошла на стадионе "Газовик".

Забитыми мячами в составе "Оренбурга" отметились Дмитрий Воробьев (7-я минута), Матиас Перес (25), Брайан Мансилья (36). У проигравших отличился Густаво Мантуан (2).

"Зенит" пропустил три мяча в первом тайме матча чемпионата России впервые с марта 2007 года. Тогда петербуржцы со счетом 1:3 проиграли московскому "Спартаку". Последний раз "Зенит" потерпел в чемпионате России два поражения подряд в октябре 2021 года. Тогда команда из Санкт-Петербурга уступила "Сочи" (1:2) и тульскому "Арсеналу" (1:2).

"Оренбург" впервые в истории победил "Зенит". Ранее команды играли восемь раз, семь матчей завершились победой петербургского клуба, еще одна встреча закончилась вничью.

После победы "Оренбург" поднялся на 11-е место в турнирной таблице РПЛ. На счету подопечных Давида Деограсии 11 очков. "Зенит" идет третьим с 17 очками. В следующем туре "Оренбург" 7 октября в Калининграде сыграет с местной "Балтикой", "Зенит" в тот же день на выезде сыграет с "Сочи".