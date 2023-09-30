"Зенит" проиграл "Оренбургу" и потерпел второе поражение подряд в РПЛ

ОРЕНБУРГ, 30 сентября. /ТАСС/. Футбольный клуб "Оренбург" со счетом 3:1 на своем поле обыграл петербургский "Зенит" в матче 10-го тура Мир - Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча прошла на стадионе "Газовик".
Забитыми мячами в составе "Оренбурга" отметились Дмитрий Воробьев (7-я минута), Матиас Перес (25), Брайан Мансилья (36). У проигравших отличился Густаво Мантуан (2).
"Зенит" пропустил три мяча в первом тайме матча чемпионата России впервые с марта 2007 года. Тогда петербуржцы со счетом 1:3 проиграли московскому "Спартаку". Последний раз "Зенит" потерпел в чемпионате России два поражения подряд в октябре 2021 года. Тогда команда из Санкт-Петербурга уступила "Сочи" (1:2) и тульскому "Арсеналу" (1:2).
"Оренбург" впервые в истории победил "Зенит". Ранее команды играли восемь раз, семь матчей завершились победой петербургского клуба, еще одна встреча закончилась вничью.
После победы "Оренбург" поднялся на 11-е место в турнирной таблице РПЛ. На счету подопечных Давида Деограсии 11 очков. "Зенит" идет третьим с 17 очками. В следующем туре "Оренбург" 7 октября в Калининграде сыграет с местной "Балтикой", "Зенит" в тот же день на выезде сыграет с "Сочи".
1
"Краснодар"
9
6
3
0
21
14
3
11
2
"Крылья Советов"
9
5
3
1
18
21
12
9
3
"Зенит"
10
5
2
3
17
20
11
9
4
"Спартак"
9
5
1
3
16
14
12
2
5
"Динамо"
9
4
3
2
15
16
14
2
6
"Локомотив"
9
4
3
2
15
15
14
1
7
"Урал"
10
4
3
3
15
10
12
-2
8
"Пари НН"
9
4
2
3
14
9
8
1
9
ЦСКА
9
3
4
2
13
19
15
4
10
"Ахмат"
9
3
2
4
11
11
10
1
11
"Оренбург"
10
3
2
5
11
13
17
-4
12
"Ростов"
10
2
4
4
10
15
21
-6
13
"Рубин"
9
2
3
4
9
10
18
-8
14
"Балтика"
9
2
1
6
7
9
15
-6
15
"Сочи"
9
2
0
7
6
9
14
-5
16
"Факел"
9
1
2
6
5
5
14
-9