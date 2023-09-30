30 сентября, 10:59
Футбол в России

"Зенит" проиграл "Оренбургу" и потерпел второе поражение подряд в РПЛ

Сергей Фадеичев/ ТАСС
Вратарь "Оренбурга" Николай Сысуев
© Сергей Фадеичев/ ТАСС

Встреча закончилась со счетом 3:1, все мячи были забиты в первом тайме

ОРЕНБУРГ, 30 сентября. /ТАСС/. Футбольный клуб "Оренбург" со счетом 3:1 на своем поле обыграл петербургский "Зенит" в матче 10-го тура Мир - Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча прошла на стадионе "Газовик".

Забитыми мячами в составе "Оренбурга" отметились Дмитрий Воробьев (7-я минута), Матиас Перес (25), Брайан Мансилья (36). У проигравших отличился Густаво Мантуан (2).

"Зенит" пропустил три мяча в первом тайме матча чемпионата России впервые с марта 2007 года. Тогда петербуржцы со счетом 1:3 проиграли московскому "Спартаку". Последний раз "Зенит" потерпел в чемпионате России два поражения подряд в октябре 2021 года. Тогда команда из Санкт-Петербурга уступила "Сочи" (1:2) и тульскому "Арсеналу" (1:2).

"Оренбург" впервые в истории победил "Зенит". Ранее команды играли восемь раз, семь матчей завершились победой петербургского клуба, еще одна встреча закончилась вничью.

После победы "Оренбург" поднялся на 11-е место в турнирной таблице РПЛ. На счету подопечных Давида Деограсии 11 очков. "Зенит" идет третьим с 17 очками. В следующем туре "Оренбург" 7 октября в Калининграде сыграет с местной "Балтикой", "Зенит" в тот же день на выезде сыграет с "Сочи".

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"Краснодар"

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2

"Крылья Советов"

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9

3

"Зенит"

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5

2

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17

20

11

9

4

"Спартак"

9

5

1

3

16

14

12

2

5

"Динамо"

9

4

3

2

15

16

14

2

6

"Локомотив"

9

4

3

2

15

15

14

1

7

"Урал"

10

4

3

3

15

10

12

-2

8

"Пари НН"

9

4

2

3

14

9

8

1

9

ЦСКА

9

3

4

2

13

19

15

4

10

"Ахмат"

9

3

2

4

11

11

10

1

11

"Оренбург"

10

3

2

5

11

13

17

-4

12

"Ростов"

10

2

4

4

10

15

21

-6

13

"Рубин"

9

2

3

4

9

10

18

-8

14

"Балтика"

9

2

1

6

7

9

15

-6

15

"Сочи"

9

2

0

7

6

9

14

-5

16

"Факел"

9

1

2

6

5

5

14

-9

  

Теги:
Российский футбол
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