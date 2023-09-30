Дзюдоист Ендовицкий во второй раз подряд стал победителем чемпионата России

В финале он победил Арсена Кадзаева

КЕМЕРОВО, 30 сентября. /ТАСС/. Валерий Ендовицкий завоевал золотую медаль чемпионата России по дзюдо в весовой категории свыше 100 кг. Соревнования проходят в Кемерове.

В финале Ендовицкий победил Арсена Кадзаева. Бронзовые медали завоевали Артем Золотухин и Ахмед Магомадов. В категории до 100 кг первое место занял Муххамед-Али Матаев, второе - Нияз Билалов, третье поделили Денис Баканов и Игорь Долганов.

У женщин в весовой категории до 48 кг победила Аина Моисеева, второе место заняла Юлия Семиколенова, бронзовые медали достались Ольге Борисовой и Лане Филькиной. В категории до 52 кг золото завоевала Глафира Борисова, серебро - Татьяна Цыганкова, бронзу - Яна Жилкина и Лилия Нугаева.

Чемпионат России по дзюдо закончится 1 октября. В субботу на турнире завершились личные состязания.