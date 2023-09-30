Женская сборная России среди игроков до 15 лет обыграла словенок на турнире развития УЕФА

Встреча завершилась со счетом 6:0

ТАСС, 30 сентября. Женская сборная России по футболу со счетом 6:0 обыграла команду Словении в матче турнира развития Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА), в котором принимают участие команды, составленные из игроков не старше 15 лет. Встреча прошла в Сербии.

Первые два гола словенские футболистки забили в свои ворота, автоголами отметились Лана Каваш (16-я минута) и Лана Лесьяк (20), в составе российской команды отличились Варвара Дронова (35), Юлия Соболева (37, 50) и Александра Бандулет (66).

В следующем матче на турнире россиянки сыграют с командой Белоруссии. Встреча пройдет 2 октября, начало запланировано на 12:00 мск. В соревновании также принимает участие сборная Сербии.

Во вторник исполком УЕФА допустил до своих соревнований сборные России, в которых играют футболисты не старше 17 лет. Все матчи российских команд должны проводиться без флага страны, гимна, национальной игровой формы и не на территории России. Ряд национальных футбольных федераций заявили, что не будут играть с российскими командами. Организаторы чемпионата Европы 2024 года по футболу среди девушек до 17 лет в Швеции сообщили, что не допустят российскую команду до участия в турнире.

В 2023 году Россия впервые приняла турниры развития УЕФА. Они прошли в Волгограде с 24 по 29 мая, в них принимали участие юношеские женские и мужские сборные (игроки до 16 лет). Соревнования были частично профинансированы УЕФА.

Женская сборная России победила на том турнире развития УЕФА. В соревновании также принимали участие команды Белоруссии, Киргизии и Узбекистана. Мужская сборная России также выиграла турнир, ее соперниками были команды Белоруссии, Казахстана и Киргизии.