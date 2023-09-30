Умбер победил Рублева и сыграет с Медведевым в четвертьфинале турнира ATP в Пекине

Российский теннисист в матче второго круга уступил французу со счетом 7:5, 3:6, 6:7 (3:7)

ТАСС, 30 сентября. Россиянин Андрей Рублев не смог обыграть француза Уго Умбера в матче второго круга турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) в Пекине.

Встреча завершилась со счетом 5:7, 6:3, 7:6 (7:3) в пользу Умбера, не получившего на турнире номера посева. Рублеву был присвоен пятый номер. В третьем сете он не смог подать на матч. В четвертьфинале француз встретится с первой ракеткой России Даниилом Медведевым (второй номер посева), который ранее в субботу в двух сетах обыграл австралийца Алекса де Минаура (без номера посева) - 7:6 (7:3), 6:3.

Рублеву 25 лет, он является шестой ракеткой мира. На его счету 14 титулов ATP, 2 из которых он завоевал в текущем сезоне. На турнирах Большого шлема Рублев не проходил дальше четвертьфинальной стадии. В 2021 году Рублев в паре с Анастасией Павлюченковой стал олимпийским чемпионом в миксте, а в составе команды России выиграл Кубок Дэвиса и Кубок ATP.

Умберу 25 лет, он располагается на 36-й строчке мирового рейтинга и является победителем 3 турниров под эгидой ATP. Лучшим достижением француза на турнирах Большого шлема является выход в четвертый круг Уимблдона (2019).

Турнир в Пекине относится к категории ATP 500 и проводится на покрытии "хард". Призовой фонд составляет более $3,6 млн. Действующим победителем является австриец Доминик Тим, выигравший турнир в 2019 году. Потом соревнования не проводились из-за пандемии коронавируса. Из россиян турнир выигрывал Марат Сафин (2004).