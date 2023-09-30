Свыше 160 спортивных управленцев принимают участие в образовательном семинаре в Пятигорске

Цель мероприятия - включение руководителей филиалов и федераций - членов Российского союза боевых искусств в единую систему воспитательной работы страны

ПЯТИГОРСК, 30 сентября. /ТАСС/. Всероссийский образовательный семинар для руководителей филиалов и федераций - членов Российского союза боевых искусств (РСБИ) собрал в Пятигорске более 160 спортивных управленцев со всей страны, передает корреспондент ТАСС.

"Вместе с РСБИ мы разработали большую образовательную программу, в рамках которой будут говорить не только о том, как правильно преподавать виды боевых искусств, оказывать первую медицинскую помощь и рассказывать историю различных видов спорта. Эта программа направлена на то, чтобы формировать в будущих тренерах воспитателей, наставников, людей, с которыми можно говорить не только на спортивные темы, но и задавать сложные идеологические, ценностные вопросы и получать правильные ответы", - сказал журналистам заместитель генерального директора российского общества "Знание", директор центра знаний "Машук" Антон Сериков.

Он уточнил, что будет большой состав спикеров. "Сегодня будут выступать не только спортсмены, но и ученые, философы, историки, психологи, специалисты масс-медиа. Очень важно, чтобы фигура, образ и знания тренера были всеобъемлющи, и тогда авторитет этого человека среди молодежи будет еще больше расти", - отметил руководитель "Машука".

Исполнительный директор Российского союза боевых искусств Рамиль Габбасов рассказал журналистам, что семинар должен быть полезен для всех участников. "Мы уже несколько лет не собирались таким количеством, практически все регионы приехали, мы встретились. Здесь очень много разных направлений, я думаю, что каждый почерпнет что-то новое, обменяется своим мнением, новыми проектами. Это будет хороший вклад в развитие не только боевых искусств, но и спорта, культуры в регионах", - сказал Габбасов.

По информации организаторов, цель семинара - включение руководителей филиалов и федераций - членов РСБИ в единую систему воспитательной работы страны. 164 спортивных управленца из 54 регионов России приобретут комплексные знания по патриотическому воспитанию молодежи и повысят управленческие компетенции. До 2 октября спортивные управленцы пройдут лекционную программу от общества "Знание". По итогам обучения они презентуют идеи грантовых проектов в сфере молодежной политики.