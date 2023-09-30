Тарпищев назвал ожидаемым выход теннисиста Медведева в четвертьфинал турнира в Пекине

Россиянин победил во втором круге австралийца Алекса де Минаура

МОСКВА, 30 сентября. /ТАСС/. Выход россиянина Даниила Медведева в четвертьфинал турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) в Пекине является ожидаемым, так как спортсмен должен был дойти до этой стадии. Такое мнение ТАСС высказал президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев.

В субботу Медведев победил австралийца Алекса де Минаура со счетом 7:6 (7:3), 6:3 и пробился в четвертьфинал турнира в Пекине, где сыграет с французом Уго Умбером.

"Победа Медведева - это не сенсация. Он и должен был как минимум до четвертьфинала дойти. Это обычный турнир, где не так важно победить, а нужно вработаться и подготовиться к концовке сезона, к "Мастерсам", чтобы там уже выступить хорошо", - сказал Тарпищев.

Четвертьфинальный матч турнира в Пекине между Медведевым и Умбером пройдет в понедельник.