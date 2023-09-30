Полузащитник ЦСКА Мухин прокомментировал допуск сборных до 17 лет к турнирам УЕФА

Футболист сборной России выразил надежду на допуск основной команды в будущем

МОСКВА, 30 сентября. /ТАСС/. Допуск сборных России на турниры Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) среди игроков до 17 лет является хорошей новостью. Такое мнение журналистам высказал полузащитник московского ЦСКА и сборной России Максим Мухин.

26 сентября исполком УЕФА допустил до своих соревнований сборные России, в которых играют футболисты не старше 17 лет. Все матчи российских команд должны проводиться без флага страны, гимна, национальной игровой формы и не на территории России.

"Отреагировал, что начинается все с малого, допустили до 17 лет. Может быть, дойдет до молодежки, потом до нас, - сказал Мухин. - Хорошая новость, будем надеяться на лучшее. Переход в Азию? Тоже неплохой вариант".

Позднее федерации футбола Англии, Украины, Польши, Латвии, Литвы, Швеции, Дании и Норвегии заявили о бойкоте матчей против сборных России. Швеция также отказалась допустить российских футболисток до участия в финальной части чемпионата Европы 2024 года.

УЕФА отстранил российские клубы и сборные от турниров под своей эгидой после осложнения ситуации на Украине. Такое же решение приняла Международная федерация футбола (ФИФА), из-за чего сборная России не смогла сыграть в матчах за выход на чемпионат мира 2022 года в Катаре.