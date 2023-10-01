Боксер Гассиев проиграл Валлину и расстался с интерконтинентальным титулом WBA

Шведский боксер победил раздельным решением судей

ТАСС, 1 октября. Бывший чемпион мира по двум версиям в первом тяжелом весе россиянин Мурат Гассиев впервые проиграл в супертяжелой весовой категории и не сумел защитить вакантный титул интерконтинентального чемпиона Всемирной боксерской ассоциации (WBA). В 12-раундовом поединке, прошедшем в турецкой Анталье, он проиграл шведу Отто Валлину раздельным решением судей.

Один судья отдал победу Гассиеву - 117:112, двое других посчитали, что победил Валлин - 115:113, 115:113. Гассиев выступал с армянской лицензией, в марте этого года он получил гражданство Армении. На церемонии взвешивания перед поединком Валлин отказался пожимать руку Гассиеву. Швед пояснил, что это не связано с политикой. После боя соперники пожали друг другу руки.

Первые раунды прошли в невысоком темпе, Гассиев больше присматривался к сопернику и не форсировал события, тогда как Валлин действовал вторым номером, больше думал о защите и не рисковал идти вперед. У шведа было несколько возможностей развить успех, но он сознательно не обострял ситуацию. Первый раз Гассиев попробовал пробить в полную силу в третьем раунде, но один из двух ударов пришелся в защиту, второй прошел мимо цели.

В целом соперники действовали в одной манере. Гассиев шел вперед и давил, но впереди у него мало что получалось. Швед действовал очень дисциплинированно, хорошо держал дистанцию, много перемещался, отклонял корпус назад и затруднял россиянину действия в атаке. Валлин нанес больше ударов, но ему не хватало акцентированности и мощи, Гассиев бил тяжелее и точнее, но меньше. Если бы у шведа был посильнее удар, россиянину пришлось бы намного тяжелее. Эта ситуация изменилась только в шестом раунде, когда россиянин попытался пойти вперед, но вынужден был отходить назад, поскольку Валлин около минуты проводил неплохой атакующий штурм.

Последние раунды прошли в равной борьбе, в самой концовке Гассиеву удался сильный удар, но в целом заключительную трехминутку он проиграл.

Гассиев упустил шанс побороться за титул чемпиона мира

29-летний Гассиев потерпел второе поражение в карьере при 30 победах (23 нокаутом), прервав серию из 4 побед. В 2016 году он завоевал титул чемпиона мира по версии Международной боксерской федерации (IBF) в первом тяжелом весе, победив соотечественника Дениса Лебедева, затем один раз защитил пояс. В 2018 году Гассиев присоединил к титулу IBF пояс WBA, выиграв у кубинца Юниеля Дортикоса. Проиграв украинцу Александру Усику в финале Всемирной боксерской суперсерии в 2018 году, россиянин расстался с двумя титулами чемпиона мира.

С 2020 года Гассиев выступает в супертяжелом весе, победив албанца Нури Сефери, немца Михаэля Валлиша, американцев Карлоуса Уэлча и Майка Бэлогана. В рейтинге WBA россиянин занимает 11-е место, IBF - 12-е.

32-летний Валлин одержал 26-ю победу (14 нокаутом) при 1 поражении, продлив победную серию до 6 поединков, 5 из которых продлились все раунды. В 2019 году он провел поединок против будущего чемпиона мира по версии Всемирного боксерского совета (WBC) британца Тайсона Фьюри, проиграв решением судей. Швед занимает 9-е место в рейтинге IBF и 14-е - в списке WBC.

Благодаря победе Валлин получил возможность провести следующий поединок за звание обязательного претендента на титул чемпиона мира WBA. Поясом суперчемпиона мира по этой версии в супертяжелом весе владеет Усик, регулярного чемпиона - Махмуд Чарр из Германии. Также Валлин займет второе место в рейтинге IBF и получит право претендовать на титул, которым владеет Усик. Первое место в рейтинге организации занимает хорват Филип Хргович.