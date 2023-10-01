Боксер Тим Цзю стал чемпионом мира по версии WBO без боя

Американец Джермелл Чарло отказался от защиты пояса в поединке против австралийского спортсмена

ТАСС, 1 октября. Сын бывшего абсолютного чемпиона мира Константина Цзю Тим Цзю без боя стал чемпионом мира по версии Всемирной боксерской организации (WBO) в весовой категории до 69,9 кг. Это стало известно после того, как прежний обладатель пояса американец Джермелл Чарло вышел на ринг в поединке с мексиканцем Саулем Альваресом в Лас-Вегасе (США, штат Невада).

В августе WBO приняла решение, что Чарло будет лишен титула чемпиона мира после отказа проводить защиту пояса в бою с Цзю. Американец больше года не проводил защиту титула и был обязан в следующем поединке встретиться с временным чемпионом мира Цзю. Вместо этого Чарло предпочел провести бой за звание абсолютного чемпиона мира в весе до 76,2 кг против Альвареса. WBO уточнила, что Чарло выйдет на этот поединок в статусе чемпиона мира, но официально лишится звания после того, как поднимется на ринг и будет представлен как чемпион мира по версии WBO.

Цзю 28 лет, на его счету 23 победы (17 нокаутом), ни одного поражения. Он завоевал звание временного чемпиона мира WBO в марте 2023 года, победив американца Тони Харрисона, и защитил пояс в июне благодаря победе над мексиканцем Карлосом Окампо. Промоутеры боксера уже назначили проведение защиты пояса чемпиона мира - 15 октября он встретится с американцем Брайаном Мендосой в Броадберче (Австралия).

Цзю, который родился в Австралии через два года после переезда в 1992 году родителей, дебютировал на профессиональном ринге 17 декабря 2016 года. В его активе также титулы чемпиона Австралии и Азии по версии Международной боксерской федерации (IBF), Австралии, континентальной Азии по версии Всемирного боксерского совета (WBC), чемпиона Азиатско-Тихоокеанского региона по версии WBO, временный титул чемпиона Океании по версии Всемирной боксерской ассоциации (WBA), титул чемпиона стран Содружества, глобальный пояс WBO.

Его отец Константин Цзю первый титул чемпиона мира среди профессионалов, по версии IBF в весовой категории до 63,5 кг, завоевал в 1995 году в возрасте 25 лет. Тогда он стал чемпионом в 14-м поединке на профессиональном ринге.

Чарло 33 года, он также является чемпионом мира по версиям WBC, IBF и WBA. Из 37 боев он выиграл 35 (19 нокаутом), проиграл 1, еще 1 бой завершился вничью.