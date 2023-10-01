Мирра Андреева обыграла 11-ю ракетку мира Крейчикову на турнире в Пекине

Встреча завершилась со счетом 6:2, 6:2 в пользу 16-летней россиянки

ТАСС, 1 октября. Россиянка Мирра Андреева обыграла представительницу Чехии Барбору Крейчикову в матче первого круга турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) в Пекине.

Встреча завершилась со счетом 6:2, 6:2 в пользу россиянки, которая пробилась в основную сетку турнира через квалификацию. Крейчиковой был присвоен 10-й номер посева. Во втором круге россиянка сыграет с соотечественницей Анастасией Павлюченковой (без номера посева).

Ранее Андреева и Крейчикова встречались однажды - на Уимблдоне в текущем сезоне победу также одержала россиянка, Крейчикова объявила о снятии с матча при счете 6:3, 4:0 в пользу Андреевой.

16-летняя Андреева занимает 62-е место в рейтинге WTA, на ее счету нет побед на турнирах под эгидой организации. В 2023 году она вышла в третий круг Roland Garros, в четвертый круг Уимблдона и во второй круг US Open. В текущем сезоне она также дошла до финала юниорского Australian Open, в котором уступила соотечественнице Алине Корнеевой.

Крейчиковой 27 лет, в мировом рейтинге она занимает 11-ю позицию. На счету теннисистки шесть титулов WTA. В 2021 году она выиграла Roland Garros в одиночном и парном разрядах. Также Крейчикова является олимпийской чемпионкой Токио в парном разряде.

Турнир в Пекине относится к категории WTA 1 000 и проводится на покрытии "хард". Общий призовой фонд соревнований превышает $8,127 млн. Из россиянок турнир в Пекине выигрывали Мария Шарапова (2014), Светлана Кузнецова (2006, 2009) и Мария Кириленко (2005). Победительницей предыдущего розыгрыша стала японка Наоми Осака, выигравшая турнир в 2019 году. С тех пор соревнование не проводилось в связи с распространением коронавируса, а в 2021 году WTA объявила о приостановке проведения соревнований в Китае из-за ситуации с пропажей теннисистки Пэн Шуай, обвинившей высокопоставленного китайского чиновника в принуждении к интимной связи. Позднее спортсменка заверила, что находится в безопасности.