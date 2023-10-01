Ольховский: Кудерметова показала очень качественную игру на турнире WTA в Токио

По мнению победителя двух турниров Большого шлема в миксте, теннисистка получит уверенность после победы на турнире

ТАСС, 1 октября. Россиянка Вероника Кудерметова показала очень впечатляющую и качественную игру на турнире Женской теннисной ассоциации (WTA) в Токио. Такое мнение ТАСС высказал победитель двух турниров Большого шлема в миксте Андрей Ольховский.

В воскресенье Кудерметова в финале турнира в Токио победила четвертую ракетку мира американку Джессику Пегулу. В четвертьфинале россиянка обыграла вторую ракетку мира Игу Свёнтек из Польши, в полуфинале - соотечественницу Анастасию Павлюченкову.

"Вероника - молодчина, она всю неделю показывала очень качественную, впечатляющую игру. Она обыгрывала очень сильных соперниц - Пегулу, Свёнтек, да и Настю Павлюченкову, которая сейчас тоже хорошо играет. Такие победы дорогого стоят, я думаю, Вероника получит уверенность после этого турнира. Будет очень интересно посмотреть, как она проведет концовку сезона", - сказал Ольховский.

Кудерметовой 26 лет, она занимает 19-е место в рейтинге WTA, на ее счету две победы на турнирах под эгидой организации. Лучшим результатом спортсменки на турнирах Большого шлема является выход в четвертьфинал Открытого чемпионата Франции 2022 года. В 2021 году в составе команды России Кудерметова стала обладательницей Кубка Билли Джин Кинг.

Турнир в Токио относится к категории WTA 500 и проходит на покрытии "хард". Призовой фонд соревнований превышает $780 тыс. В прошлом году чемпионкой стала россиянка Людмила Самсонова. Также турнир выигрывали Надежда Петрова (2012), Мария Шарапова (2005, 2009), Динара Сафина (2008) и Елена Дементьева (2006).