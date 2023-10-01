В России прошла акция "10 тысяч шагов к жизни"

Мероприятие основано на рекомендации Всемирной организации здравоохранения проходить в день от 6 тыс. до 10 тыс. шагов для поддержания минимума нормальной физической активности человека

МОСКВА, 1 октября. /ТАСС/. Всероссийская акция "10 тысяч шагов к жизни" прошла на разных площадках страны. Об этом ТАСС сообщили организаторы мероприятия.

Акция была приурочена к двум праздникам - Всемирному дню сердца, который отмечается 29 сентября, и Всероссийскому дню ходьбы (1 октября). Мероприятие прошло под девизом "От сердца к сердцу".

Центральной площадкой акции стала территория ВДНХ в Москве. Среди других городов, которые приняли участие в мероприятии, были Казань, Самара, Луганск.

"Стало доброй традицией посвящать осеннюю акцию "10 тысяч шагов к жизни" Всемирному дню сердца и Всероссийскому дню ходьбы. Это действительно символично, поскольку ходьба на сегодня для подавляющего большинства наших соотечественников является самым доступным, безопасным и, пожалуй, одним из самых эффективных способов повышения физической активности и профилактики сердечно-сосудистых заболеваний, - сказал президент Лиги здоровья нации Лео Бокерия. - В этом году мы проводим акцию совместно с Ассоциацией сердечно-сосудистых хирургов России под девизом "От сердца к сердцу", врачи выходят на маршруты здоровья с участниками. В формате "Прогулки с врачом" кардиохирурги рассказывают участникам о факторах риска сердечно-сосудистых патологий и возможностях их снижения. Нашей акцией мы еще раз хотим подчеркнуть - сердечно-сосудистые патологии остаются лидером по преждевременной смертности и инвалидизации населения, значительно снизить риски позволяет здоровый образ жизни - отказ от вредных привычек и физическая активность".

Акция "10 тысяч шагов к жизни" проводится с 2015 года, ее проводит общественная организация "Лига здоровья нации". Мероприятие основано на рекомендации Всемирной организации здравоохранения проходить в день от 6 тыс. до 10 тыс. шагов для поддержания минимума нормальной физической активности человека.