Лагно победила в первой партии мужского суперфинала чемпионата России по шахматам

Шахматистка белыми фигурами переиграла Максима Матлакова

ПУШКИН /Ленинградская область/, 1 октября. /ТАСС/. Екатерина Лагно в первой партии мужского суперфинала чемпионата России по шахматам белыми фигурами победила Максима Матлакова. Турнир проходит в Ленинградской области.

Также победу в первой партии одержал Иван Розум, который фигурами белого цвета переиграл Андрея Есипенко. Вничью сыграли Володар Мурзин и Артем Тимофеев, Клементий Сычев и Евгений Наер, Евгений Томашевский и Александра Горячкина, Владислав Артемьев и Павел Понкратов.

В первой партии женского суперфинала победы черными фигурами одержали Анна Шухман, Алина Бивол и Баира Кованова, которые оказались сильнее Ольги Матвеевой, Натальи Погониной и Марии Якимовой соответственно. Лея Гарифуллина фигурами белого цвета одолела Ольгу Баделько. Вничью сыграли Екатерина Гольцева и Валентина Гунина, а также Марина Корнева и Полина Шувалова.

Вторые партии шахматисты проведут в понедельник. Турнир завершится 13 октября.