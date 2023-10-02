Янчук считает, что у Звонаревой хорошие шансы попасть на Итоговый турнир WTA в парах

30 сентября россиянка вместе с представительницей Германии Лаурой Зигемунд выиграла турнир в китайском Нинбо

МОСКВА, 2 октября. /ТАСС/. Россиянка Вера Звонарева показывала хорошие результаты на последних турнирах Женской теннисной ассоциации (WTA) в парном разряде, поэтому у нее есть хорошие шансы попасть на Итоговый турнир. Такое мнение ТАСС высказал заслуженный тренер России Виктор Янчук.

"Звонарева находится в хорошей форме. У нее хорошая сыгранность с Зигемунд, они добивались отличных результатов на последних турнирах. Отрыв от восьмого места небольшой, поэтому у них хорошие шансы отобраться на Итоговый турнир, это было бы здорово", - сказал Янчук.

30 сентября Звонарева вместе с представительницей Германии Лаурой Зигемунд выиграла турнир в китайском Нинбо. Звонарева и Зигемунд занимают девятое место по количеству очков, набранных в сезоне (2 912). Для попадания на Итоговый турнир WTA нужно занять место в восьмерке. На данный момент восьмое место занимают представительница Тайваня Се Шувэй и китаянка Ван Синьюй.

Звонаревой 39 лет, она занимает 22-е место в парном рейтинге WTA, на ее счету 12 побед на турнирах под эгидой организации в одиночном разряде, 14 - в парном. В 2010 году Звонарева дважды выходила в финал турниров Большого шлема в одиночном разряде - на Уимблдоне и на Открытом чемпионате США. В парном разряде она становилась победительницей Открытого чемпионата Австралии (2012) и Открытого чемпионата США (2006), в миксте - Уимблдона (2006) и Открытого чемпионата США (2004). В составе сборной России Звонарева дважды выигрывала Кубок Федерации (2004, 2008). Также она является бронзовым призером Олимпийских игр 2008 года в одиночном разряде.

Итоговый турнир WTA пройдет с 29 октября по 5 ноября в мексиканском Канкуне.