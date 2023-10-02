Смагин считает, что шахматистка Лагно доминировала в партии против Матлакова

Спортсменка в первом туре суперфинала чемпионата России победила белыми фигурами

МОСКВА, 2 октября. /ТАСС/. Екатерина Лагно доминировала на протяжении всей партии против Максима Матлакова в первом туре суперфинала чемпионата России по шахматам. Такое мнение ТАСС высказал вице-президент Федерации шахмат России (ФШР) Сергей Смагин.

Лагно победила Матлакова белыми фигурами. Также победу в первой партии одержал Иван Розум, который фигурами белого цвета переиграл Андрея Есипенко. Вничью сыграли Володар Мурзин и Артем Тимофеев, Клементий Сычев и Евгений Наер, Евгений Томашевский и Александра Горячкина, Владислав Артемьев и Павел Понкратов.

"Первый тур чемпионата принес уже несколько неожиданностей. Во-первых, это поражение Есипенко, он пытался сыграть надежно, но не почувствовал опасность и, получив перевес, проиграл буквально в несколько ходов. Самая приятная неожиданность, это, конечно, победа Лагно над Максимом Матлаковым. Хотя она доминировала всю партию, но позиция была близкой к равенству, Максим крайне неудачно провел окончание", - сказал Смагин.

"Было много ничьих. Надо понимать, что все участники очень высокого уровня, все друг друга побаиваются, возможно, торжественная обстановка дворца так влияет на участников. Думаю, результативных партий по ходу турнира будет больше", - добавил собеседник агентства.

Турнир проходит в городе Пушкин Ленинградской области и завершится 12 октября.