Шипов назвал блестящей игру шахматистки Лагно в первом туре чемпионата России

Гроссмейстер отметил хороший уровень игры Александры Горячкиной в партии против Евгения Томашевского

МОСКВА, 2 октября. /ТАСС/. Екатерина Лагно показала блестящую игру в партии против Максима Матлакова в первом туре суперфинала чемпионата России по шахматам. Такое мнение ТАСС высказал международный гроссмейстер Сергей Шипов.

Лагно победила Матлакова белыми фигурами. Также победу в первой партии одержал Иван Розум, который фигурами белого цвета переиграл Андрея Есипенко. Вничью сыграли Володар Мурзин и Артем Тимофеев, Клементий Сычев и Евгений Наер, Евгений Томашевский и Александра Горячкина, Владислав Артемьев и Павел Понкратов.

"Думаю, сейчас все любители шахмат и специалисты находятся под впечатлением от победы Лагно. Похоже, что расслабленная атмосфера положительно влияет на нее, позволяет ей спокойно играть в шахматы, она блестяще провела свою партию, на высочайшем уровне. Возможно, мужчины несколько свысока смотрят на девушек, но они наказывают за такое отношение и набирают очки. Очень здорово сыграла Горячкина против мэтра Томашевского, он очень старался победить, но Александра стойко играла в защите", - сказал Шипов.

"Есипенко получил выигранную позицию, но потом начал допускать ошибки. Не понимаю, что с ним происходит, но, когда он получает какие-то сложности, он начинает нервничать и просчитываться. Вроде усталости нет, выглядит хорошо, сидит за доской, работает, думает, но что-то у него пока не получается", - добавил собеседник агентства.

Турнир проходит в городе Пушкин Ленинградской области и завершится 12 октября.